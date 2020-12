Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l’Action sociale: «La deuxième vague de Covid-19 est plus virulente mais toutes les dispositions sont prises» - adakar.com

Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale: «La deuxième vague de Covid-19 est plus virulente mais toutes les dispositions sont prises»
Publié le mardi 22 decembre 2020 | Sud Quotidien

© Ministère par DR

Covid-19: Situation de la maladie 2 mois après le premier cas

Dakar, le 2 mai 2020 - Le ministère de la Santé et de l`Action sociale a tenu un point de presse sur la situation de la maladie de Covid-19 deux mois après la détection du premier cas au Sénégal. Photo: Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la santé et de l`Action sociale Tweet

Au sortir de la réunion d’évaluation dans la riposte contre la Covid-19 du Comité national de gestion des épidémies (Cnge) hier, lundi 21 décembre, le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour gérer cette deuxième vague.



« Tous les dispositifs sont mis en place avec la réouverture des centres de traitement des épidémies et la réactivation des centres de réanimation », a rassuré Abdoulaye Diouf Sarr. Sur un éventuel Etat d’urgence, il a tenu à préciser : « Nous ne sommes pas encore arrivés à ce point parce que la situation est maitrisée à notre niveau et ce que nous avons vécu depuis 7 mois, nous a appris beaucoup en termes d’expérience dans la riposte. Donc, on peut ne pas arriver à ce stade si on prend en charge la riposte et on respecte les mesures barrières », dit-il.



Selon le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, il faut un engagement communautaire pour vaincre la Covid19. Sur la virulence de la deuxième vague de la Covid-19, Abdoulaye Diouf Sarr déclare : « On a constaté que la deuxième vague de Covid-19 est plus virulente mais toutes les dispositions sont prises». Il a rassuré les Sénégalais sur la prise en charge au plan financier. « On a mis en place tout ce qui est équipement dans les centres. Les ressources humaines sont remobilisées. Sur le financement, l’Etat va le mettre en place, c’est déjà de mise parce que les instructions ont été déjà données pour installer toutes les ressources humaines. L’Etat a pris toutes les dispositions pour qu’il n’y ait aucune faille ni au plan stratégique ni au plan de la mise en œuvre, ni au plan des moyens dans le cadre de la riposte contre cette seconde vague de Covid-19 ».



M. DJIGO