Assassinat de Josée Christian Tilemans: Le mari passe aux aveux Publié le mardi 22 decembre 2020

À Yoff, un espagnol a tué sa femme avant de se donner la mort

Le mari de Josée Christian Tilemans, cette Belge âgée de 72 ans, tuée et enterrée dans un champ à quelques mètres de l’autoroute à péage Dakar-Mbour, sur la route de Tassette, est passé aux aveux. M.G Sarr alias Mame Ngor a révèlé aux enquêteurs avoir tué son épouse et parle de dispute conjugale qui a viré au drame.



Le mis en cause, âgé de 47 ans et maçon de profession, a confié avoir donné à son épouse, au cours d’une dispute, un violent coup à la tête. Elle s’est écroulée au sol avant de rendre l’âme, a-t-il raconté.



Poursuivant, il dit avoir embarqué le corps sans vie de l’Européenne, qui avait 25 ans de plus que lui, à bord de son véhicule et a révélé l’avoir enterré avec ses habits, clandestinement. La victime, selon lui, l’avait interpellé par rapport au vol dont elle a fait l’objet.



Selon les résultats de l’autopsie, le présumé meurtrier ne s’est pas arrêté à un seul coup, puisque qu’ils font état de plusieurs coups violents reçus par la défunte sur plusieurs parties de son corps.



Selon Libération, un membre de la famille proche du présumé meurtrier, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour les besoins de l’enquête.