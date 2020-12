LDC: Teungueth FC va se donner les moyens de passer l’obstacle Raja - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport LDC: Teungueth FC va se donner les moyens de passer l’obstacle Raja Publié le mardi 22 decembre 2020 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Teungueth Fc évoluera la saison prochaine en Ligue 1

Tweet

L’équipe de Teungueth FC (élite sénégalaise) va se donner les moyens de passer l’obstacle représenté par le Raja de Casablanca (Maroc), dans sa course vers la phase des poules de la Ligue africaine des champions, a assuré son président Babacar Ndiaye. ‘’Le Raja est archi favori, mais ce sera 11 joueurs contre 11 sur le terrain. Nous allons défendre notre maillot et le football sénégalais’’, a indiqué le président de Teungueth FC dans un entretien avec l’APS.



‘’Ce sera extrêmement compliqué contre l’une des meilleures équipes du continent, mais le public sénégalais peut se rassurer que notre équipe va vendre chèrement sa peau’’, a dit Babacar Ndiaye, en marge d’une rencontre avec une délégation de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) venu rendre visite à Teungueth FC sur son site de regroupement.



Après avoir éliminé l’équipe des Forces Armées de la Gambie (1-1 et 2-0), le Teungueth FC sera opposé au Raja de Casablanca, demi-finaliste de la LDC 2020, mardi, dans le cadre de la manche aller du premier tour de la Ligue des champions. Il prédit ‘’une rencontre de très haut niveau’’, ajoutant que son équipe aura l’occasion de démontrer que le football local compte beaucoup de talents. ‘’Nous n’avons ni les moyens matériels, ni les moyens financiers des autres, mais nous avons le potentiel pour faire partie des meilleurs en faisant du travail notre credo’’, a ajouté le président de Teungueth FC.