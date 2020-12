« Tiranga Dialogue » : Les échanges commerciaux entre l’Inde et le Sénégal ont atteint 1,3 milliard de dollars en 2018-19 (Ambassadeur) - adakar.com

« Tiranga Dialogue » : Les échanges commerciaux entre l'Inde et le Sénégal ont atteint 1,3 milliard de dollars en 2018-19 (Ambassadeur) Publié le mardi 22 decembre 2020

© Autre presse par DR

L’Inde et le Sénégal sont à l’honneur au menu du « Tiranga Dialogue » qui s’est tenu ce lundi à Dakar, à l’initiative de l’ambassade de l’Inde à Dakar. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays.



Le commerce et les échanges, la politique, le partenariat au développement et les relations directes entre les peuples ont été les points forts de cette rencontre riche en échanges. Dans son discours, Son Excellence G. V. Srinivas a déroulé les grands axes de la coopération entre Dakar et New Delhi depuis plusieurs décennies.



« Le commerce bilatéral entre l'Inde et le Sénégal a été robuste, atteignant près de 1,3 milliard de dollars en 2018-19. Pour l'année se terminant en mars 2020, les échanges se sont élevés à 950 millions de dollars. Actuellement, les chiffres pour la période d'avril à septembre 2020, s'élèvent à près de 500 millions de dollars », a souligné G. V. Sriniva.



Le riz brisé, une part importante des exportations de l'Inde vers le Sénégal



Pour ce qui est des principaux produits importés du Sénégal, il s’agit des produits chimiques inorganiques (acide phosphorique), des débris de fer et des fruits et noix comestibles. En 2019-2020, l'acide phosphorique constituait près de 80% de la valeur des importations en provenance du Sénégal. Les principales exportations de l'Inde vers le Sénégal sont les céréales, le coton, les vêtements, les produits en fer et les machines. En revanche, les céréales, c'est-à-dire le riz brisé, constituent une part importante des exportations de l'Inde vers le Sénégal. Cependant, en 2019, pour diverses raisons, principalement les prix, les exportations de riz de l'Inde ont subi une forte baisse. Alors qu’au cours des six premiers mois de l'année en cours, les exportations de riz semblent avoir repris, à 130 millions de dollars, se réjouit-on.



Pour l’année 2019-20 toujours, elle a vu l’apparition soudaine des plastiques et de leurs articles pour un montant d'environ 18 millions de dollars. Dans le même temps, la céramique et les articles apparentés affichent une tendance à la hausse, en accord avec le boom de la construction au Sénégal depuis quelques années, a souligné l’ambassadeur au cours de cette session du Tiranga dialogue, une occasion de revisiter les aspects politiques, les points forts économiques et commerciaux du Sénégal.



Pour ce qui est des produits pharmaceutiques, l'un des nombreux articles pour lesquels l'Inde est à juste titre renommée, G V Sriniva regrette qu’un important potentiel reste inexploité dans ce domaine au Sénégal. Toutefois, se félicite-t-il, l'activité économique au Sénégal a repris en 2019 grâce à de bonnes performances globales dans l'industrie et les services.



Selon les estimations de 2018, les exportations du Sénégal s'élevaient à 2,83 milliards de dollars et les importations à 6,64 milliards de dollars. L'Inde, conclut-il, est un partenaire commercial majeur, qui occupe une position élevée à la fois dans les importations et les exportations.