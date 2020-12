Ouverture à la circulation de l’autopont de Yoff - adakar.com

News Société Article Société Ouverture à la circulation de l'autopont de Yoff Publié le mardi 22 decembre 2020

VDN : L’autopont Saint-Lazarre livré, le trafic reprend ses droits ce jeudi 2 juillet 2020

Apres l’ouverture complète à la circulation des autoponts de Keur Gorgui et Saint-Lazare, celui de Yoff, en construction depuis 16 mois, sera bientôt mis en service. Une bonne nouvelle pour les usagers de la route.



Les usagers qui se rendent quotidiennement du côté de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor ou du côté de la VDN pourront à compter de ce mercredi 23 décembre 2020, emprunter l’autopont de Yoff qui sera ouvert à la circulation automobile.



L’infrastructure construite en 2x2 voies avec un linéaire de 405 mètres va améliorer considérablement la mobilité dans cette partie de la capitale sénégalaise en facilitant l’accès plus rapide à certains quartiers de Dakar comme Ouest-Foire, Nord-Foire, Yoff, VDN et aéroport.



L’ouvrage n’est pas totalement achevé. Sous l’autopont, il y a des giratoires et des carrefours dont les travaux sont toujours en cours. L’ouvrage dans sa globalité sera terminé au plus tard en février 2021.