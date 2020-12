Mody Guiro: « 1500 entreprises touristiques sont aujourd’hui en crise » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mody Guiro: « 1500 entreprises touristiques sont aujourd’hui en crise » Publié le lundi 21 decembre 2020 | Walf Fadjri L’Aurore

© aDakar.com par DR

Les centrales syndicales remettent leurs cahiers de doléances au président de la République

Dakar, le 1er Mai 2015 - Les centrales syndicales ont célébré la fête du travail dans la plus grande unité. Elles ont été reçues par le président de la République, Macky Sall, à qui elles ont remis leurs cahiers de doléances. Photo: Mody Guiro, responsable syndical Tweet

Le Secrétaire général de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) liste les difficultés auxquelles le secteur du tourisme est confronté depuis l’arrivée de la Covid-19. Selon Mody GUIRO, c’est un désastre économique.



« Les sociétés intervenant dans le tourisme comme les transports, rien ne marche plus. Les touristes n’arrivent pas. C’est 1500 entreprises touristiques qui sont en crise aujourd’hui, (…) Les hôtels sont fermés, nous vivons une situation désastreuse. Les pertes dans le secteur sont estimées à 300 milliards de F Cfa à cause de la pandémie. Pendant ce mois, les entreprises ont fonctionné avec zéro chiffre d’affaire. Cette crise est venue à un moment très délicat. Ce qui a complètement désarticulé les marchés internationaux », indique le patron de la CNTS.



C’était lors d’une réunion qui a regroupé à Dakar tous les acteurs de ce secteur (les professionnels du tourisme, hôtellerie, restauration, guides touristiques, agences de voyage…) qui ont évalué les dégâts.



Ce constat fait, Mody GUIRO invite tous les acteurs ainsi que le gouvernement du Sénégal à dégager des pistes de solutions pour redresser le Tourisme. « L’industrie touristique à une importance capitale dans notre économie », car, souligne-t-il, non seulement elle crée des « emplois directs, mais aussi des emplois indirects si nous analysons toute la chaine de valeur, les chaines d’approvisionnement ».



Ainsi, estime le syndicaliste, il est indispensable « de faire preuve d’initiative et de courage pour essayer de préserver au mieux ces emplois ».