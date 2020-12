Fatick : la COJER réclame l’exclusion d’un responsable de l’APR contre le 3e mandat - adakar.com

Fatick : la COJER réclame l'exclusion d'un responsable de l'APR contre le 3e mandat Publié le lundi 21 decembre 2020

Aminata TOURÉ n’est pas le seul responsable de l’APR à subir les affres de ses camarades. Pour avoir dénié à Macky SALL la possibilité de briguer un autre mandat, Amath DIOUF s’est attiré les foudres de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) de Fatick. Dans un communiqué, celle-ci traite le responsable politique de tous les noms d’oiseau avant de demander son exclusion du parti présidentiel.



« Vos propos inopportuns ne sont pas dignes d’un militant discipliné, respectueux des règles de conduite du parti. Le Président est plus que clair à ce sujet. C’est dire que ce communiqué a pour objet de réclamer votre renvoi hors des rangs de l’APR. De la sorte, vous aurez l’occasion et tout le temps requis de vous mêler, ou sinon de nourrir, avec l’opposition, ces débats inféconds sur le troisième mandat. Nous le disons pour la vérité et pour la postérité, la jeunesse Fatickoise reste plus que jamais attachée au Président Macky SALL : qu’il vente ou qu’il neige, qu’il tempête ou qu’il grêle nous soutiendrons sa vision pour le développement du Sénégal, et plus particulièrement celui de Fatick. Nous l’attendons pour régler plus efficacement la question de l’emploi des jeunes et l’amélioration du cadre de vie des populations », notent les sauvageons de l’APR.



Dans une interview, le mis en cause, leader des Jeunes Boucliers de la République, déclarait : « Sur la question du 3e mandat, notre position est sans appel. Nous ne l’accepterons pas et nous nous opposerons à toute idée de forcing du Président SALL ».