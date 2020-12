Relance du secteur du tourisme: La tutelle à la conquête du marché domestique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Relance du secteur du tourisme: La tutelle à la conquête du marché domestique Publié le lundi 21 decembre 2020 | Enquête Plus

© Présidence par DR

Lancement du Projet de développement du Tourisme et des Entreprise (PDTE)

Saly, le 18 octobre 2018 - Le président de la République Macky Sall a procédé, jeudi, à Saly, au lancement officiel Projet de développement du Tourisme et des Entreprise (PDTE). Photo: Touristes Tweet

La capitale du Nord a accueilli, en fin de semaine dernière, le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Du 17 au 19 décembre, Alioune Sarr a effectué une visite de travail à Saint-Louis, au cours de laquelle il s’est rendu au parc national de la Langue de Barbarie, au parc national des oiseaux de Djoudj et à l’université Gaston Berger de Saint-Louis. Lors de son passage, au premier jour, dans la Langue de Barbarie, relève la note de presse parvenue à ‘’EnQuête’’, il a tenu une séance de travail avec les responsables du parc, en présence des autorités administratives, locales et coutumières, et des organisations des professionnels du secteur touristique. Moment choisi pour s’engager à accompagner ces acteurs dans la promotion des immenses potentialités touristiques du parc, mais aussi en relation avec les ministères concernés, à œuvrer pour la préservation de la qualité de l’environnement du par cet, ainsi, participer à la valorisation du parc par la création de nouveaux produits touristiques.



Sa rencontre avec les acteurs de la chaîne de valeurs touristiques de Saint-Louis lui a permis d’annoncer un soutien d’une enveloppe de 50 milliards de francs CFA déjà mobilisée pour les aider à engager la relance des activités dans le cadre du CHT (Crédit hôtelier et touristique). Alioune Sarr en avait profité pour faire le suivi-évaluation des besoins en fonds de roulement alloués dans le cadre du programme du ministère par lequel un financement d’une enveloppe globale de 397 660 000 F CFA a été accordé à 174 structures et acteurs touristiques de Saint-Louis. Un accompagnement dont se sont satisfaits, lit-on sur la note de presse, les différents acteurs (agences de voyages, aubergistes, restaurateurs, acteurs culturels, hôteliers, galeristes, artisans, guides, caléchiers) ‘’qui ont salué l’accompagnement du ministère du Tourisme et des Transports aériens grâce à la mise à disposition de ressources financières à des conditions abordables, ayant permis de sauvegarder les emplois et les outils de travail menacés par la grave crise de la Covid-19’’.



L’objectif du département est aujourd’hui de relancer le secteur en facilitant l’accès des résidents à une offre touristique diversifiée, attractive et compétitive. C’est pourquoi le ministre a exhorté les différents acteurs à aller à la conquête du marché domestique et sous-régional, en proposant des offres attractives et adaptées, pour s’inscrire dans la promotion du tourisme intérieur.



A Saint-Louis, Alioune Sarr a fait le point, le vendredi, sur le chantier de la reconstruction de l’aéroport de la ville dont la réception est prévue pour octobre 2021. Il s’est rendu, par la suite, au parc national du Djoudj, qui est le troisième parc ornithologique au monde, classé patrimoine mondial de l’Unesco. Sur place, il a instruit ses services d’opérer les diligences nécessaires pour l’acquisition d’une pirogue, pour le circuit de la balade fluviale. Le ministre s’est également engagé à porter le plaidoyer auprès de ses collègues, pour que les actions nécessaires puissent être engagées pour positionner le parc comme produit d’exception dans le catalogue de l’offre touristique nationale.



A l’université Gaston Berger où il a terminé son séjour, le ministre a été l’invité d’honneur de la cérémonie de remise des diplômes des 3e et 4e promotions du Master en traduction et interprétation de conférence (Matic). Il en a profité pour offrir un lot composé d’ordinateurs et d’une enveloppe en guise de soutien à l’UFR LSH de l’UGB.