JOJ Dakar 2026 : Le Canoë-Kayak se dote d’un matériel de dernière génération

Publié le lundi 21 decembre 2020 | wiwsport.com

En 2026, le Sénégal va abriter les Jeux Olympiques de la Jeunesse dans sa Capitale. En prélude de cet événement, la Fédération Sénégalaise de Canoe-kayak et environ s’est dotée d’un matériel de nouveau modèle pour sa flotte et un don de Bateau.



Ce matériel a été offert par le biais des partenaires de l’ICF, de la FISA et de la Solidarité olympique et sous la houlette de monsieur Mamadou Diagna Ndiaye président du CNOSS, indique le communiqué de la FSCK envoyé ce jeudi 17 décembre. Ce matériel de dernière génération, informe la source est évalué à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs CFA. Il sera, précise- t-il, installé au centre de développement du prytanée militaire de saint Louis pour l’accompagnement et la sécurité des athlètes dans toute sa composante.

« Nous remercions chaleureusement le comité olympique et sportif sénégalais, mais aussi nos chers partenaires étrangers de l’appui consistant dans la vulgarisation et le développement de la discipline au Sénégal », se réjouis Ady Seck , président de la FSCK.