Air Sénégal lance une ligne pour desservir Milan, avec 6 destinations de transit - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Air Sénégal lance une ligne pour desservir Milan, avec 6 destinations de transit Publié le lundi 21 decembre 2020 | tract.sn

© Présidence par LM

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

La compagnie aérienne étatique va desservir de nouveaux cieux. Air Sénégal va exploiter la liaison Dakar-Milan Malpensa à partir du 17 février 2021. Ainsi la compagnie va opérer trois vols directs hebdomadaires semaine entre les deux villes sur toute l’année. Le Directeur Général d’Air Sénégal SA, Ibrahima Kane, estime que l’ouverture de cette destination stratégique « cadre parfaitement avec le nouveau plan de relance du pavillon national et va contribuer au renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l’Italie et le Sénégal ». Selon lui, les horaires proposés par Air Sénégal offriront également aux passagers de Milan un transit direct de Dakar vers Abidjan, Bamako, Conakry, Banjul, Ziguinchor et Nouakchott.



Damel Mor Macoumba Seck