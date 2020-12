Lutte contre l’émigration clandestine: Ce que préconise l’Union européenne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Lutte contre l’émigration clandestine: Ce que préconise l’Union européenne Publié le lundi 21 decembre 2020 | senego.com

© Autre presse par DR

Exclusif : Révélations sur la pirogue de migrants qui a échoué à la Porte du Millénaire

Tweet

L’émigration clandestine a pris de l’ampleur. Et selon l’organisation internationale pour les migrants (OIM), 3 174 migrants sont décédés le long des différents itinéraires migratoires dans le monde, cette année. Prés de 500 Sénégalais ont péri en mer. Pour éviter que cela se reproduise, Irène Mingasson, l’ambassadrice de l’Union européenne donne des pistes de solutions.



User de notre potentialité économique



“Il s’agit d’œuvrer sans relâche à relever les richesses, les potentialités de l’économie sénégalaise qui est si forte de sa jeunesse, de son secteur privé, de son initiative, en particulier, au cœur des entrepreneurs, synonyme d’audace, de persévérance, de générosité, de créativité. Des entrepreneurs qui s’investissent ici et montrent que réussir ici, c’est bien possible“, a dit Irène Mingasson, lors de sa visite dans la région de Ziguinchor.



Les conséquences de la Covid-19



Pour elle, si le phénomène de l’immigration irrégulière a pris de l’ampleur ces derniers temps, c’est parce qu’il y a “la pandémie de Covid-19 et ses conséquences économiques qui ont pour effet d’amplifier les fragilités et les inégalités dans le monde entier“.



Des solutions en vues



Sur ce, la diplomate Européenne invite tout le monde à participer pour mettre fin à ce phénomène. “Nous avons tous été témoins, ces dernières semaines, de cette actualité bouleversante face à laquelle on ne reste pas les bras croisés. Les terrains d’actions de l’UE avec le Sénégal pour endiguer ces tentatives de migration sont brûlants et urgents. Il s’agit de lutter contre les trafics humains, les réseaux de passeurs. Il s’agit aussi de travailler ensemble pour ouvrir les voies de migrations régulières vers l’Europe et ailleurs”, a -t-elle soutenue.



Rappel



L’année 2020 a été particulièrement dramatique suite à la recrudescence du phénomène de l’émigration irrégulière. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a dénombré 500 migrants sénégalais disparus en mer sur l’itinéraire de l’Afrique de l’Ouest vers les îles Canaries. La plupart de ces disparitions ont eu lieu au cours des mois d’octobre et de novembre. Un nombre largement supérieur à celui enregistré en 2019 à la même période (210 décès).