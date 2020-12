Sadio Mané a un bon cœur, il a tenu sa promesse faite à ce jeune trisomique - adakar.com

Sadio Mané a un bon cœur, il a tenu sa promesse faite à ce jeune trisomique Publié le dimanche 20 decembre 2020

Sadio Mané, co-meilleur buteur

Muet depuis huit matchs, Sadio Mané a retrouvé le chemin du but, ce samedi contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, en ouverture de la 14e journée de Premier League. L’international sénégalais qui était en panne de réalisations en championnat depuis le 17 octobre 2020, a mis fin à sa longue période de disette. Mané n’avait plus marqué depuis huit rencontres et ce samedi, il l’a fait à un moment du match où son équipe n’était pas convaincante.



A la suite d’une attaque de Liverpool aux abords de la surface, le Lion en est à l’origine, Firminho récupère et passe de nouveau le ballon à son partenaire, Mané, dos au but, contrôle entre ses jambes et tire du droit immédiatement pour tromper Guaita. Il inscrit son cinquième but de la saison en Premier League.



A la pause, Liverpool menait logiquement 3-0 grâce également à des buts de Minamino et Firmino. Après son but, Sadio Mané nous a servi une nouvelle célébration. Tout une histoire. Et en voici une belle histoire. Il y a quelques semaines, Sadio Mané a fait une surprise à un fan de Liverpool atteint de trisomie 21 en l’appelant en appel vidéo.



Lors de leur discussion, Sadio Mané avait demandé à ce fan de choisir la célébration qu’il voulait qu’il fasse lors de son prochain but avec Liverpool. Le fan, trisomique, avait alors répondu qu’il voulait voir Mané faire un geste avec son doigt vers le ciel pour rendre hommage à son grand-père qui est décédé récemment. Ce samedi, Mané a marqué et a tenu sa promesse en faisant la célébration choisie par ce supporter. C’est beau !



Beau comme l’attache qu’a Jurgen Klopp envers le Sénégalais. Même s’il a sorti très tôt face aux Eagles, le technicien allemand semble vouloir préserve l’enfant de Bambaly en vue du Boxing Day. Jurgen Klopp a ainsi réagi à l’attitude de Sadio Mané, qui n’a pas trop aimé son changement alors qu’il était bien dans son match avec un but et une passe décisive. « On ne peut pas tout faire. Sadio (Mané) est humain et il a bien réagi après la rencontre, tout va bien », a dit le technicien allemand, en conférence de presse. Tout est bien qui finit bien donc !