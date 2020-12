Dr Bousso: “Covid sera encore là tant que la situation mondiale ne sera pas maîtrisée”. - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Dr Bousso: “Covid sera encore là tant que la situation mondiale ne sera pas maîtrisée”. Publié le dimanche 20 decembre 2020 | Senego

© Ministère par dr

Point de presse de l`équipe en charge de la gestion opérationnelle de l`épidémie de Covid-19

Dakar, le 6 juin 2020 - L`équipe médicale en charge de la gestion opérationnelle de l`épidémie de Covid-19 au Sénégal a fait le point 3 mois après la survenue de la maladie au Sénégal. Photo: Dr Abdoulaye Bousso, Directeur du Centre des Opérations d’urgence (COUS) Tweet

Le Sénégal est en train de vivre la deuxième vague de la pandémie du coronavirus, qui s’est installée au mois de novembre. Une situation très inquiétante, selon Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des opérations d’urgences sanitaires (COUS), qui avertit que le virus sera encore là tant qu’on aura pas un “vaccin efficace”. Et qu’il faudra s’attendre à une troisième voire quatrième vague.







Le retard des soins



“Aujourd’hui par exemple, nous avons eu 25 cas graves, lors de la première vague, nous étions à plus de 57 cas graves. Cela veut dire que nous n’avons pas encore atteint le pic de cas graves que nous avions mais la problématique, c’est essentiellement la gestion des cas graves. L’observation que nous avons c’est juste le retard de consultation. Nous avons, quand même, et ça je dois le reconnaître, des efforts à faire encore, dans la régulation, dans la coordination de pouvoir transférer assez rapidement les cas graves. Il y a des services de réanimation qui ont été allégés et qui avaient repris leurs activités normales. Aujourd’hui, nous sommes en train de réactiver l’ensemble de ces services de réanimation parce qu’il y a d’autres patients graves qui existent. Donc, il va falloir augmenter la capacité des lits réservés Covid. Ce qui nous permettra de pouvoir continuer à prendre en charge les autres patients aussi graves qui continuent à arriver tous les jours”, fulmine Dr Abdoulaye Bousso, dans l’émission ’’Objection” de Sud fm, ce dimanche.



Respecter les mesures barrières



Il poursuit : “Il est important aujourd’hui que nous ressaisissions. Cette deuxième vague, elle est déjà difficile avec le nombre de décès même si elle n’a pas encore atteint la première mais il faut que nous fassions attention à ce que ça ne remonte pas puisque cela va être, après, très très difficile à gérer. Si elle baisse, il faudra nous préparer à une troisième, une quatrième vague… Protégeons-nous, protégeons nos familles. Covid sera encore là tant que la situation mondiale ne sera pas maîtrisée.“



Par Thierno Malick Ndiaye