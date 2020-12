L’Afrique a un problème Africain ! (Par Blaise Pascal Cissé) - adakar.com

L'Afrique a un problème Africain ! (Par Blaise Pascal Cissé) Publié le dimanche 20 decembre 2020

Certes je salue la mémoire de tous ces pères fondateurs de la lutte contre l’impérialisme mais, par soucis d’objectivité je ne pourrais m’inspirer ou suivre la voie de ceux-ci qui ne sont pas parvenus à réussir leur mission.



Le Panafricanisme n’a jamais traduit la révolution socioculturel que nous prônons depuis 2013.



“Il a plutôt favorisé l’approfondissement du degré d’aliénation chez les peuples d’Afrique”, Edouard Wilmot à Kwame Nkrumah



Le projet politique panafricain a toujours était de conception individualiste ou personnifiée d’où il a très bien bénéficié au système impérialiste.



L’incapacité et la paresse des peuples Africains à pouvoir se libérer de leur aliénation et à pouvoir surtout offrir une alternative autre que cette victimisation symbole panafricaine ont pérennisé dans le temps tous ces coups d’épée dans l’eau depuis la première conférence panafricaine de 1900 à nos jours.



Il fallait juste armer les peuples Africains du courage nécessaire pour faire leur propre autocritique oui l’Afrique devait et doit s’interroger.



Notre continent a une histoire plurielle et qui part même de son appellation.



Notre monde avec son lot quotidien d’innovations et d’interrogations nouvelles dans le domaine économique, social et culturel, a toujours contraint nos populations à s’adapter en continu à de nouvelles règles du jeu transformateur de nos fondamentaux culturels.



Je dis non au panafricanisme



L’Afrique a un problème Africain !



* Blaise Pascal Cissé

Président Mouvement Tout Va Mal