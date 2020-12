Suppression ville de Dakar : Aliou Sall donne la position des maires du Sénégal - adakar.com

Hôtel de ville de Dakar

Président de l’Association des maires du Sénégal (Ams) et maire de Guédiawaye, Aliou Sall est formel : “il ne faut pas focaliser le débat sur la suppression de la ville de Dakar sur les limites du département de Dakar. On parle de Dakar, des communes qui composent le département administratif de Dakar. Mais en réalité, on ne parle pas de Dakar. Car Dakar, c’est jusqu’à Diamniadio“.





Nourrir le débat…



“Nous ne sommes pas une association qui délibère sur des questions aussi précises. Nous sommes une association qui nourrit le débat. Et nous nourrissons le débat, non pas de façon exclusive comme un syndicat. Mais nous nourrissons le débat avec les autres acteurs. Nous discutons avec l’Etat, avec les populations, avec les acteurs“, a déclaré Aliou Sall dans l’émission “Grand jury” de la Rfm.



Prérogatives…



En tant que maire de Guédiawaye et président de l’Association des maires du Sénégal, Aliou Sall rappelle qu'”aujourd’hui, on parle comme si on enlevait à Dakar ses prérogatives, alors que Guédiawaye, Pikine sont des villes et pas des moindres“.



Pour le frère du président de la République, si on regarde le glissement démographique, Pikine et Guédiawaye sont plus peuplés que Dakar.

