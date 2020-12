Covid-19 : Les révélations de Aliou Sall sur son hospitalisation

© aDakar.com par DF

Atelier de mise en place du Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l`économie sociale et solidaire du Sénégal (RACTES)

Dakar, le 26 novembre 2019 - Le ministre en charge de la Microfinance et de l`Economie sociale et solidaire a présidé, ce mardi, un atelier de mise en place du Réseau des acteurs et des collectivités territoriales pour l`économie sociale et solidaire du Sénégal (RACTES). Photo: Aliou Sall, maire de Guédiawaye