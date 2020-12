Plateforme 10.000 Sentinelles: “Mansour Faye, Saint-Louis n’acceptera jamais l’avenue Macky Sall” - adakar.com

Plateforme 10.000 Sentinelles: "Mansour Faye, Saint-Louis n'acceptera jamais l'avenue Macky Sall" Publié le dimanche 20 decembre 2020

Mansour Faye vs Sonko

Hier, après une de vos sorties, seule une question taraudait l’esprit des habitants de Saint-Louis : Comment cet homme, incompétent, hautain et méprisant Saint-Louis et son histoire, a-t-il fait pour devenir notre maire ?

Une fois de plus, vous avez parlé. Une fois de plus, vous avez fourni un discours qui ne restera pas dans les annales.

Deux heures de verbiage et un discours vide à la fin. De l’histoire de Saint-Louis, nous ne nous rappelons pas d’un maire avec autant de manque d’élégance et de déférence envers la population. Deux heures à accuser la population de votre échec. Il semble que vous avez trouvé votre parfait bouc-émissaire pour justifier votre manque de vision. La population saint-louisienne a bon dos.

Dans votre fatuité communicationnelle habituelle utilisée pour masquer votre échec à la tête de la mairie, vous avez tiré sur tout ce qui bouge. Gaffe sur gaffe, bévue sur bévue, vous vous êtes montré à la hauteur de votre réputation. Votre sobriquet «Mansournois » n’est pas usurpé. Vous vous en êtes montré à la hauteur.



Revenant sur ce refus légendaire des saint-louisiens face à cet acte despotique, dictatorial que vous voulez posé, celui de vouloir donner le nom de l’Avenue Principale de Saint-Louis à Macky Sall, vous avez affirmé que c’est « une décision irréversible ». Plus hautain que d’habitude, vous affirmez que seul le président de la République, votre beau-frère à qui vous devez tout, peut vous faire tordre la main et reculer. Quelle méconnaissance et manque de respect des valeurs républicaines !



Quelle avanie pour ces populations qui vous ont élus vous et votre beau-frère de président.

En attendant votre décision, impopulaire et contre le cours de l’histoire, n’est pas passée. Recul temporaire ou définitif, soyez sûr que Saint-Louis n’acceptera jamais l’AVENUE MACKY SALL.

Vous pouvez utiliser votre diatribe haineuse et arrogante contre l’opposition politique ; peut-être elle le mérite pour ne pas être de ce combat qui concerne tout Saint-Louis. Mais jamais vous n’arriverez à bout de l’opposition populaire. Votre incompétence nous motive et votre haine nous ragaillardit.

Nous ne reculerons jamais. Ni face à vous, ni face à vos nervis.

Vous n’êtes pas Saint-Louis. Saint-Louis c’est NOUS !

Saint-Louis dit NON !



Plateforme 10.000 Sentinelles



Par Antoine Sarr

