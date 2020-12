Adama Gaye: “Le début de la fin pour Macky Sall” - adakar.com

News Politique Article Politique Adama Gaye: “Le début de la fin pour Macky Sall” Publié le dimanche 20 decembre 2020 | Senego

Adama Gaye et Macky Sall”

“C’est le début de la fin pour Macky Sall”, estime le journaliste, Adama Gaye. D’après lui, comme un seul être, les populations de Saint-Louis ont dit NON à la volonté de son beau-frère de Maire de la ville Tricentenaire de donner le nom Sall à la grande avenue locale Charles De Gaulle.



Refus général…



“Ce refus général d’une ville n’est cependant que le coup d’envoi d’un mouvement plus vaste, de portée nationale. C’est tout le Sénégal qui est concerné. En un mot, Saint-Louis a donné le signal de la rébellion collective qui est sur le point d’être déclenchée pour signer la fin du régime actuel, régime illégitime, issu d’une élection frauduleuse”, déclare Adama Gaye.



Choix…



Pour le journaliste, la banqueroute, qui marque sa gestion du pays, se paiera cash, par la violence ou le sang. Et les Sénégalais n’ont plus d’autre choix pour dégager ce lourd genou de Sall qui les empêche de respirer.

