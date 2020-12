L’emprunt du Port Autonome de Dakar flotte à la Bourse d’Abidjan (BRVM) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie L’emprunt du Port Autonome de Dakar flotte à la Bourse d’Abidjan (BRVM) Publié le dimanche 20 decembre 2020 | Financial Afrik

© Autre presse par DR

Le directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Edoh Kossi Amenounvé

Tweet

L’emprunt obligataire du Port Autonome de Dakar (PAD) est désormais coté à la Bourse des Valeurs Mobilières d’Abidjan. La cérémonie de première cotation a eu lieu le 18 décembre à Dakar en présence du directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounvé et du directeur général du PAD, Aboubacar Sadikh BEYE.



L’emprunt “PAD 6,60% 2020-2027”, d’un montant recherché de 60 milliards de Francs CFA, a été souscrit à 158% et clôturé par anticipation, démontrant comme l’a eu à le rappeler le DG de la BRVM, de “la confiance des investisseurs en la qualité de la signature du Port Autonome de Dakar (notée A- par l’agence WARA) et de la profondeur du marché.