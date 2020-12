Le Cices lance des opérations de nettoiement de son centre international d’échanges - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Cices lance des opérations de nettoiement de son centre international d’échanges Publié le samedi 19 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

Dakar - Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), en partenariat avec la société vidange, assainissement du Sahel (VICAS), a mobilisé ce samedi, 350 techniciens de surface pour le nettoiement et le désencombrement de son centre d’échanges, a indiqué Saliou Keita, son directeur général.



‘’’Nous avons mobilisé 350 techniciens de surface pour nettoyer et désencombrer le centre international d’échanges grâce à notre collaboration avec la Société de vidange, assainissement du Sahel (VICAS)’’, a-t-il dit lors de la journée consacrée à cette activité.



En présence du directeur général de la Société VICAS, Ibra Sow, Keita a expliqué que cette initiative s’inscrit dans sa volonté d’organiser une remise à niveau du site et de rendre le CICES agréable, accueillant et convivial.



Il a ainsi souligné deux défis à relever en termes de propreté du site et de la diversification des offres pour booster le taux d’occupation et de fréquentation du CICES.



Il a par ailleurs insisté sur ‘’le maintien de la date de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) qui se tiendra entre le 25 mars et 8 avril prochain en raison de la pandémie du coronavirus’’.



Le directeur général de la Société de vidange, assainissement du Sahel (VICAS), Ibra Sow a, de son côté, déclaré que ‘’le CICES est une vitrine du Sénégal indiquant qu’elle peut servir de baromètre pour les étrangers sur le niveau de propreté du pays.



‘’C’était une opportunité à saisir pour faire quelque chose pour mon pays lorsque j’ai entendu le directeur général du CICES à travers les médias décliner sa feuille de route et accorder une attention particulière à la propreté du site’’, a-t-il fait valoir.



’’Nous avons eu à lui expliquer ce que nous avons comme logistique en termes de camions hydro-cureurs, de bennes crapauds, de deux balayeuses et 350 technciens de surface’’, a ajouté M. Sow.



DS/AKS