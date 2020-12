La pandémie à fait perdre 800 millions de francs au cices, selon son Dg - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé La pandémie à fait perdre 800 millions de francs au cices, selon son Dg Publié le samedi 19 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Coronavirus

Tweet

Dakar – La pandémie du nouveau coronavirus a fait perdre 800 millions de francs au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), a révélé samedi Salihou Keïta, son directeur général.



‘’Le CICES a perdu 800 millions de francs CFA en raison de la pandémie du nouveau coronavirus’’, a-t-il notamment déclaré à la journée de nettoiement et de désencombrement du centre d’échanges de la structure.



Sans donner de précisions supplémentaires, Keïta a rappelé que le CICES était la seule structure de l’Etat s’activant dans l’évènementiel qui draine du monde, alors que les rassemblements sont encore interdits.



‘’Mais nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus et prendre toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour mettre les gens dans de meilleures conditions d’organisation de nos activités’’, a-t-il souligné.



Il a réaffirmé le maintien de la date de tenue de la prochaine Foire internationale de Dakar (FIDAK) prévue du 25 mars au 8 avril 2021.



‘’Il faut aller vers une foire plus professionnelle tout en tenant compte du secteur informel qui porte l’économie du pays à hauteur de 97% ‘’, a fait savoir Keita non sans exprimer la volonté du CICES d’organiser chaque année une foire dédiée au secteur informer qu’il faut accompagner et aider à se formaliser.



’’Les acteurs du secteur informel sont des régulateurs sociaux que nous allons organiser et accompagner parce que nous voulons cette année organiser une foire professionnelle afin de rendre le CICES son lustre d’antan’’, a-t-il fait valoir.



DS/AKS

Commentaires