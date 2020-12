Coronavirus: 4 décès et 111 cas positifs annoncés samedi - adakar.com

News Santé Article Santé Coronavirus: 4 décès et 111 cas positifs annoncés samedi Publié le samedi 19 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé quatre décès et cent onze nouvelles contaminations de Covid-19 au cours des dernières 24 heures.



Les contaminations supplémentaires proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.319 individus, soit un taux de positivité de 8,41 %, selon le Directeur de la Prévention.



Faisant le point quotidien sur la situation de l’épidémie, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que 43 parmi les nouvelles infections concernent des personnes suivies jusque-là par les services sanitaires, les 68 autres étant issues de la transmission communautaire.



Ces contaminations de source inconnue ont été localisées dans différentes localités de la région de Dakar et de celle de Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor (Bignona), Kaolack, Louga et Diourbel.



Le docteur Ndiaye a dans le même temps annoncé 4 décès, 44 guérisons supplémentaires et 25 patients dans un état grave.



Depuis l’apparition de la maladie au Sénégal, les autorités sanitaires ont officialisé 17.670 cas positifs, dont 16.493 patients guéris et 361 décès.



A la date du 19 décembre, 815 patients sont encore sous traitement dans les structures hospitalières ou suivis à domicile, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



