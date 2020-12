Macky victime de web-lynchage - adakar.com

Remise du Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique

Dakar, le 11 décembre 2020 - Le président de la République a remis, ce vendredi 11 décembre 2020, le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique à Mama Ngina Kenyatta, ancienne 1ère Dame du Kenya. Tweet

Le Chef de l’Etat Macky Sall a choisi Twetter pour souhaiter un prompt rétablissement à Macron qui a chopé le virus de la Covid-19. Mal lui en a pris. Il a subi des critiques acerbes.



Macky Sall s’est attiré les foudres des internautes. Ils ont traité le chef de l’Etat de tous les noms. On lui reproche d’avoir snobé les parlementaires et autres sénégalais qui ont chopé la covid-19 pour souhaiter rompt rétablissement sur son «patron».



Les internautes dénoncent la rapidité de sa réaction alors qu’il n’a daigné piper mot sur la maladie du député Mamadou Lamine Diallo et tous les autres députés malades.