La Chambre d’accusation qui devait se pencher, ce jeudi, sur la demande de liberté provisoire d’Assane Diouf et sa requête pour faire annuler les PV de l’enquête de la police, a reporté l’affaire au 24 décembre prochain. Inculpé et placé sous mandat de dépôt en juin dernier par le Doyen des juges d’instruction pour injures publiques via le net et outrage à agent, Assane Diouf a entamé une diète depuis plusieurs jours. Ce, pour protester contre le prolongement de son séjour carcéral.