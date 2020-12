Le chef de l’ONU appelle à inclure les migrants dans la réponse de chaque pays à la pandémie de COVID-19 - adakar.com

Le chef de l'ONU appelle à inclure les migrants dans la réponse de chaque pays à la pandémie de COVID-19 Publié le samedi 19 decembre 2020 | Xinhua

Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a demandé vendredi de garantir que les migrants, quel que soit leur statut juridique, soient inclus dans la riposte de chaque pays à la pandémie de COVID-19, en particulier dans les programmes de santé et de vaccination.



"En cette Journée internationale des migrants, saisissons l'opportunité de la récupération de la pandémie pour mettre en œuvre le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, réinventer la mobilité humaine, permettre aux migrants de relancer les économies nationales et internationales et construire des sociétés plus inclusives et plus résilientes", a déclaré le chef de l'ONU dans un message.



Au milieu de la pandémie mondiale, les sociétés ont fini par reconnaître leur dépendance vis-à-vis des migrants "qui sont trop souvent invisibles au sein de nos communautés", a souligné le secrétaire général.



"Les migrants ont joué un rôle démesuré en première ligne pour répondre à la crise -de la prise en charge des malades et des personnes âgées à l'approvisionnement alimentaire pendant les confinements ... tout comme les migrants font partie intégrante de nos sociétés, ils devraient rester au cœur de notre rétablissement", a-t-il ajouté.



Observée chaque année le 18 décembre, la Journée internationale des migrants a été instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2000, exhortant au plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tous les migrants.