Deux milliards de doses de vaccins anti-COVID-19 sécurisées au profit des populations les plus vulnérables (OMS) Publié le samedi 19 decembre 2020 | Xinhua

Deux milliards de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été sécurisées au profit des populations les plus vulnérables, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Ces deux milliards de doses proviendront de plusieurs candidats vaccins prometteurs, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, cité dans un communiqué de l'ONU.



Selon l'OMS, ces deux milliards de doses sont garanties grâce au COVAX, un mécanisme codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance mondiale pour les vaccins (Gavi) et l'OMS, qui travaille en partenariat avec les fabricants de vaccins, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), la Banque mondiale, et d'autres organisations de la société civile.



190 pays et économies participant au COVAX pourront avoir accès aux vaccins contre le COVID-19 pour protéger les groupes vulnérables de leurs populations au cours du premier semestre de l'année 2021, a indiqué M. Tedros.



"Le moment est venu de se rassurer sur le fait que la fin de la pandémie est en vue, mais en veillant à ne pas baisser la garde", a-t-il souligné, ajoutant que "nous avons tous la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer notre sécurité et celle des autres, y compris pendant cette période des fêtes".

