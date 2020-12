Coronavirus : La suggestion du ministre de la Santé pour les évènements - adakar.com

Coronavirus : La suggestion du ministre de la Santé pour les évènements Publié le samedi 19 decembre 2020

© Ministère par DR

Covid-19: Situation de la maladie 2 mois après le premier cas

Dakar, le 2 mai 2020 - Le ministère de la Santé et de l`Action sociale a tenu un point de presse sur la situation de la maladie de Covid-19 deux mois après la détection du premier cas au Sénégal. Photo: Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la santé et de l`Action sociale Tweet

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale invite les promoteurs Evènements à surseoir aux manifestations qu’ils avaient prévu d’organiser durant les fêtes de fin d’année.



Selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, la deuxième vague de l’épidémie s’est installée au Sénégal et le respect des mesures barrières est devenu un impératif.



« Il faut se rendre à l’évidence, dire les choses telles qu’elles sont. Si on ne respecte pas les mesures barrières, nous risquons une situation qui sera dommageable … Il faut éviter les événements qui occasionnent cette promiscuité qui est porteuse de propagation du virus. Il me semble important de le dire », recommande le ministre de la Santé.



Selon le ministre de la Santé, les artistes et sportifs ne sont pas visés par la mesure d’interdiction du ministère de l’Intérieur. Couvrant son collègue, Abdoulaye DIOUF SARR estime qu’elle « ne spécifie pas fondamentalement. Ne parle ni d’artistes, ni des sportifs, ni des pêcheurs mais de principe et d’orientation ».



« Aujourd’hui on ne pas économiser cette rigueur. Il faut absolument que tous les Sénégalaises et Sénégalais respectent les mesures barrières pour nous permettre de remporter cette lutte », soutient-il.