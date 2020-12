Côte Dakar – Saint Louis : L’alerte de l’ANACIM envers les pêcheurs - adakar.com

Côte Dakar – Saint Louis : L'alerte de l'ANACIM envers les pêcheurs Publié le samedi 19 decembre 2020

Les pêcheurs débarquent le poisson

L’agence météorologique nationale (ANACIM) met les populations en garde contre une « houle dangereuse » pouvant dépasser 2,5 mètres, sur la côte allant de Dakar à Saint-Louis, vendredi, à partir de 23 heures.



La houle pourrait engendrer des « accidents » et des « inondations » le long de cette partie de la côte sénégalaise, selon un bulletin spécial de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



L’ANACIM conseille « vigilance absolue » aux habitants de la zone côtière, aux pêcheurs et aux autres usagers de la mer.