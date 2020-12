Transport aérien : Voici la nouvelle destination qu’offre Air Sénégal - adakar.com

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

Air Sénégal qui bénéficie d’un avantage comparatif sur les vols long courrier va ouvrir une nouvelle destination vers Milan Malpensa à partir du 17 février 2021.



« A compter de cette date, notre compagnie nationale va opérer trois vols directs dans la semaine (mercredi, samedi et dimanche) entre les deux villes sur toute l’année », précise Air Sénégal. Cette ligne offre également des transits dans plusieurs capitales de la sous-région telles que Banjul, Bamako, Conakry, Nouakchott, Abidjan. Il est aussi prévu un passage vers Ziguinchor.



«L’ouverture de cette destination stratégique, cadre parfaitement avec le nouveau plan de relance de notre pavillon national également, elle contribue au renforcement des relations économiques et diplomatiques entre l’Italie et le Sénégal», a commenté le directeur général d’Air Sénégal, Ibrahima Kane.



Air Sénégal avait prévu depuis quelques mois d’ouvrir des lignes vers l’Italie du fait de la forte diaspora sénégalaise dans ce pays, avant que Covid-19 ne vienne compromettre ses plans. Ce choix de l’Italie s’explique aussi par le fait que la compagnie se positionne mieux vers les vols internationaux. Dans le continent, elle est confrontée à une rude concurrence des pavillons des autres pays de la sous-région.