Sénégal: le désespoir des acteurs de la culture face à la crise du Covid-19

Dans un contexte de recrudescence des cas de Covid-19, les autorités ont de nouveau fermé les salles de spectacle et interdit tous les concerts, danses et chants dans les bars et restaurants. Des négociations avec les autorités ces derniers jours n’ont pas abouti. Un sit-in prévu jeudi 17 décembre à Dakar a été annulé. Les artistes se disent «asphyxiés».



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



A la sortie de la préfecture de Dakar, les représentants de la Coalition des Acteurs de la Musique viennent de déposer une nouvelle demande pour une manifestation mercredi prochain. Daniel Gomes, coordonnateur du mouvement :«Nous leur avons expliqué que c’est un rassemblement distancié. C’est plus pour sensibiliser que pour rentrer dans un bras de fer. On peut comprendre qu’on ne peut pas galvaniser nos troupes en leur disant : ‘’allons-y travaillons comme si de rien n’était’’. Nous allons, avec le ministère de l’Intérieur suivre au jour le jour l’évolution pour trouver une solution pour savoir quoi faire au cas où nous n’arriverons pas à travailler du tout.»

