News Société Article Société Une houle dangereuse sur la côte, entre Dakar et Saint-Louis Publié le vendredi 18 decembre 2020 | Agence de Presse Sénégalaise

L’agence météorologique nationale met les populations en garde contre une "houle dangereuse" pouvant dépasser 2,5 mètres, sur la côte allant de Dakar à Saint-Louis, vendredi, à partir de 23 heures.



La houle pourrait engendrer des "accidents" et des "inondations" le long de cette partie de la côte sénégalaise, selon un bulletin spécial de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



L’ANACIM conseille "vigilance absolue" aux habitants de la zone côtière, aux pêcheurs et aux autres usagers de la mer.

