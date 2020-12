613 accidents dont 20 mortels: Des routes macabres au mois de novembre - adakar.com

613 accidents dont 20 mortels: Des routes macabres au mois de novembre Publié le vendredi 18 decembre 2020

Le mois de novembre a été macabre, avec 613 accidents de la circulation constatés dont 339 matériels, 254 corporels et 20 mortels. Les statistiques de la délinquance de la police du mois dernier parlent aussi de diverses autres interpellations pour plusieurs délits.



Les services relevant de la Direction de la sécurité publique (DSP), de la Direction de l’office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Docrtis), de la Direction de la police judiciaire (DPJ) et de la Direction de la police de l’air et des frontières (Dpaf) ont mené, sur l’ensemble du territoire national, au mois de nombre dernier, des opérations de sécurisation qui ont abouti à l’interpellation de 5 674 individus pour diverses infractions, dont 149 de nationalités étrangères.



Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale qui traite de la criminalité au mois de novembre, 596 individus ont été appréhendés pour atteinte aux biens (vol, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie…), 192 pour infraction au Code des drogues, 362 pour atteinte aux personnes (homicide, accident mortel, tentative de meurtre, coup et blessure volontaire, violence à ascendant, viol, attentat à la pudeur), 301 pour atteinte à la paix publique, 11 pour autres infractions (vagabondage, traite de personnes, infraction à la loi sur les armes…), 550 pour ivresse publique et manifeste, et 3 768 pour vérification d’identité.



Sur le plan de la sécurité routière, 2 328 véhicules automobiles, 7 013 motos et 15 calèches ont été immobilisés ; 613 accidents de la circulation ont été constatés dont 339 matériels, 254 corporels et 20 mortels. 238,55 kg, 1 217 cornets et 123 joints de chanvre indien, 487 g et 20 pierres de cocaïne, 600 g de haschisch et 100 g de tramadol ont été saisis.



Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, poursuit la note, ces directions ont procédé au démantèlement de six bandes de malfaiteurs dont deux pour confection et trafic de faux billets de banque, deux pour trafic illégal de migrants et deux pour association de malfaiteurs.



Le mois de novembre, selon toujours la même source, a été marqué par un cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entrainé une mort d’homme. L’auteur de ce crime a été interpellé et déféré au parquet.



L’examen de l’évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière, depuis plusieurs mois, avec un taux d’élucidation de plus de 99 % des crimes. ‘’Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus et conformément à l’arrêté n°0244066 du 5 octobre 2020 du ministre de l’Intérieur portant prorogation de l’arrêté n°11592 du 10 juillet 2020 prescrivant le port obligatoire du masque dans certains lieux, les fonctionnaires de police veilleront au respect scrupuleux des mesures édictées. Par conséquent, les dispositions sont prises en vue d’interdire la fréquentation des plages et de veiller au respect du port obligatoire du masque dans tous les lieux visés par ledit arrêté’’, conclut le document.