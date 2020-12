Saraya - Démantelement d’un site d’orpaillage non autorisé: 16 personnes dont 5 Sénégalais interpellées par la gendarmerie - adakar.com

Les éléments de la brigade de la gendarmerie ont mis la main, hier, sur 16 personnes qui exploitaient un site d’orpaillage non autorisé, à Kédougou.





L’orpaillage est la principale source de revenus à Kédougou où les sites clandestins font florès. Dernièrement, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Saraya ont été informés de l’existence d’un site. Ils y ont fait une descente inopinée, hier 16 décembre, dans la brousse de Séguékho (département de Saraya). Le commandant de brigade et ses éléments, selon un communiqué de la Division de la communication de la gendarmerie parvenu à notre rédaction, ayant trouvé des personnes en activité dans le ‘’dioura’’, sont automatiquement passés à l’action et ont procédé à des arrestations.



Cette opération a permis d’interpeller, au total, seize personnes dont cinq Sénégalais, huit Burkinabé, trois Maliens et de saisir quatre motopompes, 6 groupes électrogènes, 4 pelles carrées et 960 litres de carburant diesel. Les mis en cause sont actuellement dans le régime de garde à vue. Ils feront l’objet de déferrement sans doute, après enquête.



Il faut rappeler, selon la même source, que dans un passé récent, quatre sites clandestins dans les localités de Lafia, Dalato, Saène-Soutou et Bougouda (département de Saraya) ont été visités par les hommes en bleu. Au cours de ces opérations, 46 personnes ont été interpellées et déférées au parquet. Lesdites opérations avaient permis de saisir 7 motopompes, 9 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs, 1 tricycle, 6 pelles carrées et 4 brouettes.



‘’La lutte contre l’orpaillage clandestin et toutes les formes de délinquance dans cette partie est du territoire, constitue une priorité pour la gendarmerie nationale. C’est pourquoi le haut-commandement, dans l’optique de densifier le maillage sécuritaire dans la région de Kédougou, a créé de nouvelles brigades et renforcé les capacités d’intervention des unités’’, renseigne le document.