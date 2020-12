Rencontre ministre de l’Intérieur - CAM: Les acteurs culturels rentrent bredouilles - adakar.com

Rencontre ministre de l'Intérieur - CAM: Les acteurs culturels rentrent bredouilles Publié le vendredi 18 decembre 2020

Il n’y aura pas de sit-in, ce jeudi, comme annoncé par la Coalition des acteurs de la musique. Le préfet de Dakar a rejeté la demande de la Cam. Les salles de spectacle ne rouvriront pas non plus, du moins si le nombre de cas de Covid-19 ne baisse pas. Ainsi, aucune des demandes urgentes des artistes n’a été satisfaite par le ministre de l’Intérieur qui les a reçus mardi et hier mercredi.



Des représentants de la Coalition des acteurs de la musique (Cam) ont rencontré, mardi soir, le ministre de l’Intérieur. Depuis quelques jours, ils dénonçaient la fermeture des salles de spectacle avec la deuxième vague de contaminations au coronavirus notée dans le pays. Dans leurs requêtes, ces acteurs réclament l’autorisation de leur ‘’sit-in distancié à la place de la Nation, le jeudi 17 décembre, à partir de 15 h’’. Ils n’ont pas obtenu gain de cause. D’après un de leurs porte-paroles, Daniel Gomes, le délai de dépôt de l’autorisation de manifester n’a pas été respecté. Donc, ils comptent redéposer une nouvelle demande aujourd’hui même, afin de tenir leur sit-in le mercredi 23 décembre.



Dans le document officiel présenté à Antoine Félix Diome et au ministre de la Culture et de la Communication, ils demandent, en outre, ‘’l’ouverture immédiate des bars, restaurants et hôtels avec respect du protocole sanitaire et une projection pour l’ouverture des grandes salles et stades’’. Ce point n’a pas été satisfait.



Le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome a opposé aux artistes l’argument de l’augmentation des cas. Il leur a promis que dès que la situation s’améliore, les salles rouvriront.



Pourtant, il y a à peine quelques semaines, une autorisation exceptionnelle avait été délivrée pour la réouverture des salles, même si elle ne concernait que celle de moins de 500 personnes. Pour garder cet acquis, ils ont fait diverses propositions au ministre. Pour les spectacles en configuration assise, chaque spectateur doit avoir une place bien définie et porter obligatoirement le masque. ‘’Une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble’’, proposent-ils. Pour éviter les bousculades à l’entrée des salles, ils proposent ‘’la multiplication des portes d’entrée, chaque fois que possible’’. Ce qui permettrait en même temps de faciliter l’installation du public dans la salle. ‘’Il est indispensable de ne pas ouvrir les portes au dernier moment, afin d’éviter les files d’attente et les congestions.



La numérotation des places, si elle est possible, doit faciliter l’étalement des entrées en salle et favorise ainsi une circulation plus fluide du public’’, pensent-ils. Dans le hall d’entrée, ils recommandent d’inciter les spectateurs à respecter la distanciation physique entre eux. Le contrôle des mesures de prévention pourrait être assuré par les agents de sécurité/vigiles (prise de la température à l’aide d’un thermo-flash, utilisation du gel hydro-alcoolique, vérification du port du masque).



Au moment de la sortie, les acteurs de la Cam signalent que si les spectateurs doivent être ‘’avertis que la sortie doit se faire dans le respect de la distanciation physique (par exemple, pour les configurations assises, rangée par rangée ou tout autre fonctionnement adapté à la configuration des lieux). L’organisation de la sortie est annoncée en début de séance’’. Aussi, ‘’si la durée du spectacle le permet, nous recommandons d’éviter les entractes afin de limiter les déplacements du public et de réguler l’accès du public aux principaux lieux de passage (toilettes, espaces fumeurs, bars, etc.). Si les places ne sont pas numérotées, un marquage des fauteuils est indispensable pour indiquer quelles sont les places qui peuvent être occupées ou non’’, lit-on dans la note.



Par contre, les prestations en configuration debout ne peuvent pas être organisées dans les salles de spectacle, lors de l’accueil de représentations artistiques.



Les acteurs culturels ont pensé à tout. Cela va du nettoyage des locaux à la ventilation et à la climatisation correcte des salles. ‘’Si l’aération est possible, elle doit être réalisée de 10 à 15 minutes entre deux séances. Les climatisations collectives, de type centrale de traitement d’air, ne nécessitant pas de mélange entre une fraction de l’air sortant et une fraction de l’air entrant (systèmes dits ‘’tout air neuf’’ ou sans recyclage) ne présentent pas de risque. Nous recommandons d’être particulièrement vigilants à la maintenance et au nettoyage ou changement des filtres’’, prévoient-ils.



Dans les restaurants où prestent des artistes, ils proposent que les clients aient des places assises. Et ‘’une même table ne peut regrouper que des personnes venues ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes. Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venues ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Le port d’un masque de protection est obligatoire pour les personnels de ces espaces de snacks ou de restaurants ainsi que pour les personnes de 11 ans et plus qui y sont accueillies lorsqu’elles effectuent des déplacements’’, écrivent-ils dans le document soumis au ministre de l’Intérieur.



Acteurs de la sensibilisation sur la maladie depuis les premières heures, ils proposent de sensibiliser le public sur les mesures prises dans les salles de spectacle.