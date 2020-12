Dakar au temps du Covid-19 - adakar.com

Santé Dakar au temps du Covid-19 Publié le vendredi 18 decembre 2020 | RFI

© Reuters par Zohra Bensemra

Des Sénégalais portent un masque de protection dans les rues de Dakar le 27 mai 2020

Qu’est-ce qui a changé dans la vie des Dakarois avec l’arrivée de la pandémie ?



Pas grand-chose, en fait : si le port du masque s’est généralisé, il est souvent mal mis, et on continue de se serrer la main et de se donner l’accolade.



Alors que le préfet de Dakar a pris la semaine dernière de nouvelles restrictions par crainte d’une hausse du nombre de cas de Covid-19, Aminata Thior, la fondatrice de Setalmaa.com nous raconte dans La Vie ici son quotidien dans la capitale sénégalaise.