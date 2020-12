Le Sénégal autorise la vente des actifs de Cairn sur le pétrole de Sangomar - adakar.com

Le Sénégal autorise la vente des actifs de Cairn sur le pétrole de Sangomar
Publié le vendredi 18 decembre 2020

Une entreprise britannique découvre du pétrole au large des côtés sénégalaises (médias)

Le gouvernement du Sénégal vient de donner les autorisations requises pour la vente des parts de Cairn Energy à Woodside dans le projet de développement pétrolier de Sangomar. Cette vente va rapporter 525 millions $ à Cairn, qui a annoncé qu’il versera 250 millions de dollars à ses actionnaires.



Ce montant prendra en compte le prix d'acquisition estimé à 300 millions $ et le remboursement de 225 millions $ des dépenses engagées pour la vente des actifs depuis le 1er janvier 2020. De plus, une fois la vente effectuée, Cairn versera aux actionnaires un dividende spécial de 32 pences par action ordinaire éligible, soit un montant d'environ 250 millions $.



La société qui est actuellement à court de liquidités, achèvera ainsi la consolidation de son capital social ordinaire.



Il faut savoir qu’une enveloppe supplémentaire pouvant atteindre 100 millions $ sera versée à la société, si la date de production prévue du premier baril de Sangomar est respectée. Certains détails du contrat montrent que le montant exact de cette transaction sera décidé en fonction des cours du brut au lancement de la production en 2023.



La phase 1 de Sangomar devrait produire 100 000 barils de pétrole brut par jour.



Lorianne Biaou