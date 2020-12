Des ‘’jus alcoolisés’’ pour enfants : Un commerçant arrêté - adakar.com

Des ''jus alcoolisés'' pour enfants : Un commerçant arrêté Publié le jeudi 17 decembre 2020

Depuis quelques jours, des vidéos dénonçant la vente de jus pour enfants contenus dans de petites bouteilles et vendus devant certaines écoles circulaient sur les réseaux sociaux. Des responsables d’une école franco-arabe disaient avoir goûté au contenu et être en mesure de dire que c’est de l’alcool. Hier encore, dans des groupes de femmes sur les réseaux sociaux, une maman alertait sur le contenu de ces jus au goût bizarre.



Toutes ces sorties ont fait réagir les services du ministère du Commerce. Ainsi, un commerçant a été arrêté à Dakar pour la vente de ces gadgets alcoolisés destinés aux petits enfants. L’annonce a été faite dans un communiqué de la Direction du commerce intérieur transmis hier à ‘’EnQuête’’. ‘’La Direction du commerce intérieur a arrêté un commerçant établi à Dakar, ce mercredi 16 décembre 2020. Il est un distributeur de jouets et gadgets pour enfants contenant un liquide sucré et alcoolisé. L'arrestation est survenue après une alerte lancée sur les réseaux sociaux à travers une vidéo largement partagée par les internautes. Un homme y racontait que son enfant s’était endormi, après avoir bu le liquide qui sentait de l’alcool. Suite à cela, les laboratoires affiliés au ministère du Commerce ont procédé à l'analyse de ces gadgets et du liquide qu’ils contiennent’’, renseigne la note.



La même source indique que les résultats ont montré qu’effectivement, le liquide avait un ‘’goût fruité apparenté à de l’alcool’’. ‘’Quant au commerçant, il soutient avoir acheté ces jouets livrés par une voiture devant sa boutique, sans facture d’achat. Il a été appréhendé et sera mis à la disposition du procureur de la République prochainement. Les services du ministère du Commerce procèdent actuellement à la récupération des gadgets déjà distribués à Dakar et à Mbour’’, informe le communiqué.