15 ans de prison pour le meurtre de Babacar Bâ: Gorgui Boy et Abo Madiyana Fall échappent à la perpétuité
Publié le jeudi 17 decembre 2020

Les meurtriers de Babacar Ba échappent à la réclusion criminelle à perpétuité, puisque la chambre criminelle a finalement retenu le meurtre et non l’assassinat.



La chambre criminelle de Dakar a infligé 15 ans de réclusion criminelle à Gorgui Boy et à Abo Madiyana Fall, après avoir disqualifié le chef d’assassinat pour lequel ils étaient jugés en meurtre. Leur coaccusé, Babacar Guilène Diallo, est quant à lui acquitté. Le trio avait été jugé, le 2 décembre 2020. Le maître des poursuites avait requis la réclusion criminelle contre les accusés Gorgui Boye et Abo Madiyana Fall. On reprochait aux acolytes d’avoir tué leur voisin Babacar Ba, à coups de pelle, gourdin et machette. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 12 au 13 juin 2017 à Keur Massar.



Les trois s’étaient réunis au domicile de Gorgui Boye, pour prendre du thé. Au moment de rentrer chez lui, Serigne Abo Madyana Fall, raccompagné par Gorgui Boye et Babacar Guilène Diallo, a croisé sur la route Babacar Ba en état d’ébriété. Il continuait à siroter sa bière. L’ayant salué, Gorgui Boye s’est attiré les foudres du défunt qui l’a abreuvé d’injures. Non content de l’injurier, il a cassé la bouteille de bière et s’est rué sur lui en lui assénant des coups avec la bouteille cassée. Gorgui a été blessé.



Pour laver l’affront, le trio, muni de gourdins, a organisé une expédition punitive. Ils se sont rendus chez Babacar. Mais il n’y était pas. Ils sont partis à sa recherche, le lendemain, pour lui faire sa fête. Une fois qu'ils ont trouvé Babacar Ba, ils l'ont pris à partie en lui assénant des coups de gourdin, de machette et de coupe-coupe avant de le laisser à moitié mort sur les lieux. Deux jours après les faits, il a rendu l’âme.



Entre-temps, les accusés ont tenté de rallier l’Europe clandestinement avec les pirogues. Mais leur dessein n’a pas pu aboutir, car ils sont tombés dans les mailles des filets des policiers.