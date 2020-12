Covid-19: Macky Sall préconise de `` nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires `` - adakar.com

Face au regain important des cas positifs de Covid-19 dans le pays, le président de la République Macky Sall a préconisé, en Conseil des ministres, mercredi 16 décembre 2020, de nouvelles mesures aussi bien sécuritaires que sanitaires.



Le chef de l'État a relevé l'impératif que constitue l'adoption des nouvelles mesures devant permettre de contenir l'épidémie.



"Le Président de la République a indiqué au Gouvernement l’impératif d’adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires afin de limiter la propagation actuelle de la pandémie de la COVID-19", a annoncé le communiqué du Conseil des ministres.



Face au nombre croissant de patients testés positifs, le président de la République a donné des instructions pour la réouverture des Centres de traitement des épidémies (CTE).



"Le Chef de l’Etat, demande au Ministre de la Santé et de l'Action sociale de réactiver les Centres de Traitement des épidémies (CTE) ; de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé et ; surtout, de renforcer les services d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux", a indiqué le président Sall.



Les cas de contamination au Covid-19 n'ont cessé de croître depuis quelques semaines. Quotidiennement, plus d'une centaine de cas positifs sont diagnostiqués à travers le pays, chiffres que le Sénégal n'avait plus enregistrés depuis le mois d'août dernier.



Makhtar C.