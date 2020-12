Facebook démantèle trois réseaux impliqués dans des activités d`ingérence en Afrique - adakar.com

Facebook démantèle trois réseaux impliqués dans des activités d`ingérence en Afrique Publié le jeudi 17 decembre 2020 | RFI

Facebook a annoncé mardi avoir démantelé trois réseaux de faux comptes impliqués dans des activités d’ingérence en Afrique. Il s’agit de deux réseaux Russes et d’un réseau Français. Selon le réseau social, les personnes derrières ce réseau français sont « proches de l’armée » et agissaient de manière coordonnée pour influencer l’opinion publique.



84 comptes Facebook, 6 pages, 9 groupes et 14 comptes Instagram. Ils étaient tous gérés depuis la France et actifs pour certains depuis 2018. Un véritable réseau de trolls a été démantelé et supprimé par Facebook et qui visait principalement la République centrafricaine et le Mali, et dans une moindre mesure le Niger, le Burkina Faso, l’Algérie, la Côte d’Ivoire et le Tchad.



Les personnes derrières ces faux comptes se faisaient passer pour des habitants de ces pays, explique Facebook, et postaient des messages en faveur de l’armée française ou de la politique française en Afrique, mais aussi des critiques et des accusations sur l’ingérence Russe en Centrafrique notamment.