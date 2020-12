L’accès au crédit pour les PME au Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie L’accès au crédit pour les PME au Sénégal Publié le jeudi 17 decembre 2020 | abcbourse.com

© Autre presse par DR

Economie: le trésor ivoirien mobilise plus de 121 milliards FCFA sur le marché financier régional de l`UEMOA

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a procédé ce vendredi 06 mars 2020 à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) à la première cotation d’un Emprunt obligataire sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) dénommé TPCI, 5,80%, 2019-2026 Tweet

L’économie solidaire et l’accompagnement professionnel est une réalité qui prend de l’ampleur sur le continent africain. Malgré l’épidémie de Covid-19 et les risques économiques encourus par les pays les plus développés, certaines initiatives permettent d’entrevoir un avenir serein.







Quelques mots sur la société de crédit LOCAFRIQUE

La société Locafrique est probablement l’une des sociétés les plus réputés d’Afrique de l’Ouest. En cause : une implantation dans la région vieille de plusieurs années, qui vaut à l’entreprise une certaine spécialisation dans les problématiques de financement et de leasing. Mais il faut également saluer l’excellente gestion de Khadim Bâ qui, arrivé à la tête de l’entreprise il y a quelques années seulement, a su faire preuve de bon sens en restructurant les activités. Grâce aux efforts consentis pour relever la société, Locafrique est à présent considérée comme l’une des plateformes les plus importantes d’Afrique de l’Ouest pour ce qui concerne le secteur énergétique (pétrole et gaz essentiellement). Désormais, la société semble vouloir se consacrer énergiquement au développement d’une offre bancaire accessible aux structures professionnelles les plus fragiles : on pense plus particulièrement aux PME et PMI africaines qui sont désormais le cœur de cible de la compagnie de crédit bail ouest Africaine Locafrique. L’objectif de Locafrique est clair : proposer des solutions de financement souples, adaptées aux spécificités de chaque structure, ainsi qu’au contexte local.







Quel est le profil récurent des sociétés en demande de crédit ?

Globalement, c’est l’économie solidaire qui a le vent en poupe dans cette région du monde, et qui attire pleinement l’attention des acteurs économiques locaux. De nombreux entrepreneurs, jeunes et souvent dynamiques, souhaitent mettre au service de la population des services concrets afin d’améliorer la qualité de vie, le tout en respectant au maximum l’environnement. La plupart de ces jeunes professionnels manquent cependant de liquidités et d’un capital pour démarrer sereinement leur activité : c’est dans ce contexte qu’interviennent les bailleurs de fonds, afin de soutenir le développement financier en Afrique. Locafrique est l’une de ces structures « proactives », aidant et conseillant les entrepreneurs sénégalais jusqu’à la réussite de leur projet. Le slogan de la société à ce sujet est assez éloquent : « Vous avez des ambitions, nous vous donnons des ailes ».



Les différents secteurs concernés par les aides de Locafrique sont nombreux : que ce soit dans le secteur du BTP, de l’Industrie, des Transports, des Service ou encore de l’Agriculture, des solutions de financement adaptées existent, avec différents types de prêts conçus selon la nature de l’activité. Les entrepreneurs disposent ainsi d’une plus grande visibilité et la capacité de renouveler, par exemple, leur matériel d’exploitation.