Philippe Lalliot, ambassadeur de France à Dakar : “C’est au Sénégal de rassurer sa jeunesse”

Philippe Lalliot, ambassadeur de France à Dakar

Dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la France, son Excellence Philippe Lalliot était en visite de 72 heures dans la région de Ziguinchor.



Visite en Casamance



C’est d’abord dans le département de Bignona que l’ambassadeur français est allé pour une visite de terrain de la coopération française. Ainsi après Soutou, il s’est rendu à Diembéring où la coopération française a financé les femmes de la localité pour leur permettre de reprendre le maraîchage, après les difficultés rencontrées par le secteur touristique et causées par la pandémie à coronavirus.



Discours à l’endroit de la jeunesse…



Sur place, l’ambassadeur a profité de l’occasion pour lancer un message à la jeunesse sénégalaise, qui périt dans les eaux océaniques par vagues. Une situation que déplore l’ambassadeur. C’est pourquoi, il n’a pas manqué de rappeler le devoir de l’Etat vis-à-vis de sa jeunesse. «Je lance un message à la jeunesse de ce pays. Il faut apporter la preuve tangible, quotidienne, simple aux jeunes de ce pays qu’ils peuvent vivre ici, qu’ils peuvent rester ici, fonder des familles ici, élever leurs enfants, avoir une belle vie ici et que ça doit être la principale raison de les dissuader de prendre une pirogue et de finir au fond de l’océan au large des côtes sénégalaises, mauritaniennes, espagnoles ou françaises», fait-il savoir.



Et de l’Etat



Cependant, il précise qu’«aucun discours ne sera plus convaincant que ce projet qui permet à sa jeunesse de rester ici, de prospérer ici, de vivre ici. C’est à l’Etat de rassurer sa jeunesse».