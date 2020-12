Défis sécuritaires : le patron de l’armée sénégalaise décline les priorités pour les FDS à accomplir leur mission - adakar.com

Défis sécuritaires : le patron de l'armée sénégalaise décline les priorités pour les FDS à accomplir leur mission Publié le jeudi 17 decembre 2020

Le chef d`Etat-major des Forces armées (CEMGA), le général Birame Diop

Le chef d'Etat-major des Forces armées (CEMGA), le général de corps aérien Birame Diop a assuré, mercredi à Dakar, que les Forces de défense et de sécurité sénégalaises (FDS) doivent disposer des "capacités humaines" et "matériels adéquates" pour faire face aux défis sécuritaires.



Réceptionnant de nouveaux matériels, le général Diop a affirmé que les FDS doivent disposer de ces ressources pour pouvoir "agir vite et avec efficacité" face aux défis sécuritaires de l'heure, dont le terrorisme international, les trafics illicites internationaux, la protection des frontières et des ressources.



Pour lui, l'acquisition de ces équipements traduit la volonté de l'Etat et du haut commandement de renforcer de manière significative les capacités opérationnelles des armées.



Le patron de l'armée sénégalaise a poursuivi que l'acquisition s'inscrit dans "un programme structurant plus vaste" visant à doter les unités de matériels modernes et assurer "un soutien logistique" adapté sur le territoire national et à l'extérieur.



L'armée sénégalaise a acquis un matériel composé de 21 véhicules, dont 18 camions de marque Kamaz et trois bus King Long de 32 places, de fusils de précision, de drones et de combinaisons de déminage.



Six camions Mercedes 1017 remis à neuf au niveau des ateliers de la Direction du Matériel (DIRMAT), dans le cadre du programme de rénovation de véhicules rapatriés de l'extérieur, font également partie du matériel.