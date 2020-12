Publication de la photo du bébé décédé à la crèche “La Cigogne bleue“ dans les médias: Le CORED condamne et appelle au sens de la responsabilité - adakar.com

Publication de la photo du bébé décédé à la crèche "La Cigogne bleue" dans les médias: Le CORED condamne et appelle au sens de la responsabilité Publié le mercredi 16 decembre 2020

Le traitement par certains médias de l’affaire du bébé décédé à la crèche «La Cigogne bleue» de Sacré-Cœur 3 à Dakar s’est invité à la rencontre entre le CNRA, le CORED et le Tribunal des pairs. Mamadou Thior, le président du CORED, a condamné la publication de la photo de l’enfant par un journal de la place qui, pour lui, est un manque de professionnalisme influencé par les réseaux sociaux et la presse en ligne.



«Si les responsables des rédactions jouent bien leur rôle, nous assisterons à de moins en moins des problèmes qui sont portés devant le CORED. Comme j’ai eu à vous montrer, le quotidien de la place, sur ce bébé de 10 mois, en dernier ressort, c’est le directeur de publication qui doit décider. Et si lui il se comporte pareillement, ça veut dire qu’au niveau le plus bas de la rédaction, il y a un problème.



C’est au niveau de l’encadrement que les plus anciens devront faire des efforts, avec moins de paresse, parce qu’encadrer c’est trop difficile. A l’époque, les gens étaient méticuleux dans l’encadrement des stagiaires. Aujourd’hui il y a “un laisse aller” car souvent ça demande un don de soi et il y a des choses qui se font par ignorance ; nous l’avons relevé dans la réunion. Ce n’est pas que les gens le font consciemment, mais ils ne savent pas. Donc, nous ancien, nous devons leur faire savoir et si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas les sanctionner. Et c’est pour cela que nous, CORED, nous appelons la responsabilité des rédactions.



Et s’ils jouent le jeu, il y aura moins de plaintes devant le CORED et le Tribunal des paires. Désormais, nous allons jouer le jeu, chacun dans ses prérogatives, parce que nous sommes conscient qu’ensemble nous allons parvenir à faire en sorte que cette presse retrouve sa lettre de noblesse», a fait savoir M. Thior.