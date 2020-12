Coopération Sénégal-Japon: Amadou Hott veut un partenariat économique et commercial plus fort - adakar.com

Coopération Sénégal-Japon: Amadou Hott veut un partenariat économique et commercial plus fort Publié le mercredi 16 decembre 2020 | Enquête Plus

Amadou Hott, ministre de la Promotion des investissements et du Développement des Télé-services de l'Etat

Le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération veut un partenariat économique et commercial ‘’plus fort’’, entre le Japon et le Sénégal. Amadou Hott l’a fait savoir hier, lors de la cérémonie d’ouverture de la 2e réunion du Comité mixte Sénégal-Japon qui s’est tenue en ligne.



L’année 2020, qui marque le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Japon, et le 40e anniversaire de l’envoi des volontaires japonais au Sénégal, a été fortement affectée par la pandémie de la Covid-19. Mais cette crise a permis, selon les autorités des deux pays, de ‘’renforcer’’ l’amitié et la solidarité entre eux. Comme en témoignent la participation du Japon au Fonds pour la lutte contre la pandémie fonds Force Covid-19, le renouvellement de l’assistance alimentaire en faveur du Sénégal et les contributions du Japon à la lutte contre la pandémie, à travers l’Unicef.



‘’Je plaide pour un partenariat économique et commercial plus fort entre le Japon et le Sénégal, basé notamment sur l'investissement privé et sur des flux commerciaux plus importants. La volonté du Sénégal est de se positionner comme une plaque tournante en Afrique pour les multinationales japonaises desservant les marchés régionaux et d'accueillir les entreprises japonaises et/ou leurs fournisseurs basés dans d'autres régions qui souhaitent se délocaliser’’, dit le ministre sénégalais de l’Economie, du Plan et de la Coopération, hier, lors de la deuxième édition du Comité économique pour la promotion de l’investissement des entreprises japonaises au Sénégal.



Amadou Hott a indiqué que ce comité se tient moins de trois mois après la validation du Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A) qui est un portefeuille de projets d’un coût de 14 712 milliards F CFA dont 39 % de projets privés et en partenariat public-privé (PPP). ‘’C’est aussi un package de réformes phares visant à consolider l’environnement des affaires. Il vise à stimuler les investissements du secteur privé dans des projets structurants, en vue d’une industrialisation durable pour asseoir notamment notre souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique. Le Pap2A offre au secteur privé national et international des opportunités d’investissements intéressantes’’, rappelle-t-il.



C’est pourquoi d’ailleurs, le Sénégal cherche à développer les investissements avec des entreprises japonaises qui viennent investir, en partenariat avec le secteur privé local, dans des projets à forte valeur ajoutée et dans les PPP. ‘’C’est pour cette raison que le programme de préparation des projets a été conçu en tant que mécanisme innovant devant accompagner la mise en œuvre des projets PPP du Pap2A’’, ajoute-t-il.



Si le ministre de la Planification se réjouit des efforts réalisés par le gouvernement du Sénégal pour améliorer le climat des affaires et faciliter les investissements étrangers, l’ambassadeur du Japon à Dakar a, pour sa part, a souligné que les expériences vécues par les investisseurs de son pays, déjà présents, montrent qu’il faut ‘’renforcer’’ cette dynamique de réformes. Ceci pour l’allègement des procédures administratives, pour raccourcir les délais de traitement des dossiers. Mais aussi pour éviter les pertes de temps occasionnant des surcoûts ou des retards dans l’exécution du programme d’investissements et/ou de production des entreprises déjà installées ou désireuses de le faire.



‘’Il me parait utile de renforcer le dispositif autour du point focal, unique interlocuteur des entreprises japonaises pour une plus grande efficacité et coordination avec les autres administrations pour les démarches quotidiennes, de diligenter la création du guichet unique dédié au Japon pour accélérer la mise en œuvre, à terme, de la Zone économique spéciale également dédiée aux entreprises japonaises et dont l’idée avait été émise par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République, à l’occasion de l’audience qu’il avait bien voulu accorder en février 2020 à la mission public-privé conduite par Son Excellence Monsieur Nakatani’’, note Arai Tatsuo.