3e mandat - Aminata Touré, ancienne présidente du CESE, convoque la Constitution et limite les mandats de Macky Sall à deux - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique 3e mandat - Aminata Touré, ancienne présidente du CESE, convoque la Constitution et limite les mandats de Macky Sall à deux Publié le mercredi 16 decembre 2020 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

Aminata Touré installée dans ses fonctions de présidente du CESE

Dakar, le 4 juin 2019 - Aminata Touré a été installée dans ses fonctions de présidente du Conseil Économique Social et Environnementale (CESE). Tweet

L’ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien Premier ministre, et jusqu’à une période récente présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE) Aminata Touré a déclaré que le débat autour d’un possible troisième mandat pour le président Macky Sall est derrière nous.



Elle s’exprimait, mardi, au cours d’un Sommet virtuel sur les limites de mandat constitutionnel en Afrique.



Aminata Touré n’y est pas allée par quatre chemins pour réaffirmer son point de vue sur la question du mandat présidentiel. L’ancien Premier ministre rappelle les motivations de la modification constitutionnelle de 2016 adoptée par référendum le 20 mars de la même année. Selon Aminata Touré la Constitution est très claire et ne permet pas de faire plus de deux mandats à la tête de l’État.



"Le cas du Sénégal, suite au choix constitutionnel effectué lors du référendum du 20 mars 2019. À cette occasion, le Sénégal a modifié sa Constitution limitant les mandats présidentiels à deux mandats consécutifs mais avec une précision importante qui était à l’époque clairement voulue qui précise à l’article premier : “la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Et, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs“", a indiqué Aminata Touré.



Pour conforter son propos et justifier que le débat autour du mandat est dépassé, Aminata Touré rappelle par ailleurs la déclaration de Macky Sall, au soir du 31 décembre 2018. "Donc, au Sénégal, la question est derrière nous. Comme je l’ai dit à plusieurs occasions", juge-t-elle.



Évaluant la situation des mandats en Afrique, Aminata Touré note que la grande majorité des pays ont adopté la limitation des mandats. "Les pays à travers leur peuple, se choisissent leur constitution. La question de la limitation des mandats s’analyse à travers les choix constitutionnels des pays. Ce qui est attendu sur le continent et partout ailleurs, c’est le respect des constitutions qui constitue le gage de la stabilité des pays", a expliqué Aminata Touré.



Le président Macky Sall a été réélu le 24 février 2019 pour un deuxième mandat à la tête du Sénégal. Le chef d’État avait à plusieurs reprises indiqué qu’il s’agissait de son dernier mandat avant d’évoluer dans son propos en répondant à une question sur le sujet : "Je ne dis ni oui ni non".



Makhtar C.