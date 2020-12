Sénégal : la DER/FJ appuie le Projet PAVIE I - adakar.com

Sénégal : la DER/FJ appuie le Projet PAVIE I Publié le mercredi 16 decembre 2020 | Financial Afrik

Pape Amadou Sarr, délégué général de la DER/FJ

La Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), de concert avec la BAD et l’AFD, a procédé mardi 15 décembre au lancement officiel de la première phase du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE I) au Sénégal.



Ce programme est destiné à la structuration des chaînes de valeur artisanales et agricoles au Sénégal, et est estimé à 74 milliards de FCFA (137,2 millions de dollars).



Pour le délégué général de la DER/FJ, Pape Amadou Sarr, ce projet permettra de lutter durablement contre le chômage des jeunes, devenu un fléau incontournable de la société. Le responsable a en outre rappelé que son département va accompagner davantage les projets entrepreneuriaux dont sa structure a déjà financé environ 15 milliards de FCFA (27,8 millions de dollars) dans plusieurs domaines notamment halieutiques et de la production arachidière.