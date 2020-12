Kagamé n’est pas un modèle panafricain, (Par Guy Marius Sagna) - adakar.com

Kagamé n'est pas un modèle panafricain, (Par Guy Marius Sagna) Publié le mercredi 16 decembre 2020

© Autre presse par DR

Guy Marius Sagna

Dans un post sur son compte facebook, le secrétaire administratif du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (Frapp France dégage) s’est attaqué au président du Rwanda. Selon Guy Marius Sagna, Paul Kagamé n’est pas un modèle panafricain en ce sens que son pays “envahit un autre pays”, notamment le République démocratique du Condo (RDC) d’où il exporte des minerais.



Texte in extenso



À celles et ceux qui me demandent mon avis sur la question : le voilà !

Un pays africain envahit un autre pays africain.

Ce pays africain envahisseur exporte des minerais qui n’existent que chez son voisin africain qu’il a envahi.

Et le président de ce pays occupant est un modèle !?!?

Ce pays envahisseur est le Rwanda.

Ce président est Kagamé.

Le pays envahi est la RDC.



Rwanda de Kagamé…



Ce que le Rwanda sous Kagamé fait au Congo RDC est du sous-impérialisme. C’est de l’oppression. Du pillage.

Attention, certains parmi nous ne sont pas des anti-impérialistes conséquents. Ils ne sont contre l’oppression que quand celle-ci leur est appliquée. Mais quand ils en tirent un gain, ils deviennent oppresseurs.



Oppression



À ce jeu, pourquoi ne pas accepter l’oppression des blancs? Ou bien l’oppression entre africains n’est pas problématique mais c’est celle des Blancs sur nous qui dérange ?

Certains parmi nous ne sont que des afrolibéraux. Ils refusent d’être mangés par les gros poissons blancs mais veulent manger les petits poissons noirs.

Soyons des révolutionnaires anti-impérialistes panafricains conséquents!



Par Birama THIOR

