Sénégal: polémique très politique autour de la réforme du statut de Dakar

Atelier de réflexion et de sensibilisation sur les Directives volontaires pour une pêche artisanale durable

Dakar, le 23 avril 2018 - Un atelier national de réflexion et de sensibilisation sur les Directives volontaires pour une pêche artisanale durable s`est ouvert, à Dakar. Cette rencontre est une initiative du Fonds des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO). Photo : Oumar Guèye, ministre de la pêche et de l`Économie maritime