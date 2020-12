Suppression des villes du Sénégal : Le conseil municipal de Dakar dit niet. - adakar.com

Hôtel de ville de Dakar

Le conseil municipal de Dakar s’est opposé mardi à l’idée de la suppression des villes du Sénégal. Une motion de censure a été lue par les conseillers municipaux. Selon eux, Dakar est plus âgé que le Sénégal. Avec ses 133 ans, la ville est très importante dans la vie de ses habitants.



Ces conseillers municipaux de la ville de Dakar ont “dénoncé et condamné fermement“, la déclaration du ministre de la décentralisation tendant à la suppression des villes.



Existence légale des villes



Selon l’ex maire de Patte d’Oie qui alloue la motion l’existence légale de ces villes et leurs importances sont indiscutables; tant d’un point de vue de la philosophie de la décentralisation que de la gouvernance territoriale en passant par l’exposé des motifs de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales.



Interventions des villes



Ibrahima Diémé de rappeler que les villes sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique où tous les grands enjeux de notre pays se jouent.



Vivre ensemble



Et de rappeler également que les villes facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le bien vivre ensemble. Non sans rappeler, par ailleurs, que les villes jouent un rôle majeur dans l’investissement soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.



Soutien aux exécutifs locaux



Le conseiller municipal a aussi appeler au soutien de l’ensemble des exécutifs locaux de ces villes exigeant les maintiens de “ces entités décentralisées” pour consolider la prise en charge des préoccupations des populations. “Ensemble, pour la sauvegarde de l’âme des villes, plus particulièrement Dakar qui nous concerne avec plus de 133 ans d’histoire de décentralisation et de gouvernance territoriale. Si cette suppression passe, il n’y aura plus de né à Dakar. Nous voulons que nos enfant naissance à Dakar“, a-t-il conclu.

